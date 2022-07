Veganz Group AG-Aktie: Kooperation mit Valora!

Die Veganz Group AG, der einzige kategorienübergreifende Anbieter von veganen Lebensmitteln in Europa, und der Foodvenience-Anbieter Valora haben im April 2022 eine Kooperation geschlossen. Seit Juni 2022 bietet Valora deutschlandweit ein klimafreundliches und gesundes Veganz-Snack-Sortiment an, zunächst an 300 Kiosken und Tankstellen, später an weiteren Verkaufspunkten. Bunte Auswahl an Veganz-Topsellern Die Valora Gruppe betreibt 2.700 Verkaufsstellen in Europa, davon 1.438… Hier weiterlesen