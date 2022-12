Vegane Franchise-Kette Odd Burger einigt sich auf Zusammenarbeit mit Angelpreneur AG und Tochtergesellschaft Franchise Investment AG

Chur/Schweiz (ots) -Odd Burger unterzeichnet Absichtserklärung mit Angelpreneur AG zur Entwicklung von bis zu 50 Standorten in den USA und EuropaLONDON/CHUR - Odd Burger Corporation (TSXV: ODD) (OTCQB: ODDAF) (FSE: IA9), eine der weltweit ersten veganen Fast-Food-Ketten und die erste überhaupt, die an die Börse ging, gab heute bekannt, dass sie eine Absichtserklärung (LOI) mit der Franchise Investment AG und ihrer Muttergesellschaft, der Angelpreneur AG, abgeschlossen hat, um über einen Zeitraum von acht Jahren bis zu 50 neue Odd Burger-Restaurantstandorte im Bundesstaat Florida und in der DACH-Region zu entwickeln."Die Möglichkeit, einem globalen Publikum veganes Fast Food zugänglich zu machen, ist spannend für uns", sagt Farshad Abbaszadeh, CEO der Angelpreneur AG. "Odd Burger bietet ein effizientes Modell und ein köstliches und nachhaltiges Essenserlebnis.""Wir freuen uns darauf, mit Farshad und seinem Team zusammenzuarbeiten, um unsere Vision eines globalen Wandels in der Fast-Food-Branche zu verwirklichen", sagt James McInnes, Mitgründer und CEO von Odd Burger.Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.angelpreneur.comPressekontakt:Michael Jagersbacher00436603534611smart@michael-jagersbacher.atOriginal-Content von: Michael Jagersbacher, übermittelt durch news aktuell