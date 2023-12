Veg of Lund AB Aktie: Das hat Gewicht!

In den letzten zwei Wochen wurde Veg Of Lund von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die überwiegende Mehrheit der diskutierten Themen rund um den Wert war neutral. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Neutral" zu.

Hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral". Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Somit erhält Veg Of Lund in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 59,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 44,59 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Veg Of Lund-Aktie ein Durchschnitt von 1,36 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,828 SEK, was einem Unterschied von -39,12 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Beim 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs (0,72 SEK) über dem gleitenden Durchschnitt (+15 Prozent), wodurch eine "Gut"-Bewertung zustande kommt. Insgesamt erhält Veg Of Lund somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.