Veg of Lund AB Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Situation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein RSI von 17,38 führt bei Veg Of Lund zu einer Einstufung als "gut". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 30,45 eine "neutral" Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "gut".

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Veg Of Lund interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Dies führt insgesamt zu einer "neutralen" Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +15,04 Prozent aufweist, was zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt ein Rating von "gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei die Anleger sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Veg Of Lund unterhielten. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "gut".