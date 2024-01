Veg of Lund AB Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Veg Of Lund wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der derzeit bei 20,78 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,73, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Veg Of Lund eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar verändern. Für Veg Of Lund wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Bei Veg Of Lund wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen geführt, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Veg Of Lund auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Veg Of Lund-Aktie von 0,92 SEK eine Entfernung von -32,35 Prozent vom GD200 (1,36 SEK), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,76 SEK, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Unter dem Strich wird der Kurs der Veg Of Lund-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.