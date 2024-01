Veg of Lund AB Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten vier Wochen wurden bei Veg Of Lund keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Veg Of Lund beträgt 20,78, was einer Bewertung von "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 39,73, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Veg Of Lund derzeit bei 1,36 SEK, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,92 SEK, was einem Abstand von -32,35 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,76 SEK erreicht, was einem positiven Signal von +21,05 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Einstufung als "Neutral" für die Veg Of Lund-Aktie.