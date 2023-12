Veg of Lund AB Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers signalisiert. Der RSI der Veg Of Lund-Aktie für die letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 26, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher ein "Gut"-Rating ergibt. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einem "Neutral"-Rating. Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Veg Of Lund-Aktie zeigt unterschiedliche Ratings: basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein "Schlecht"-Rating, während die Betrachtung der letzten 50 Handelstage zu einem "Gut"-Rating führt. Das Anleger-Sentiment und Buzz rund um Veg Of Lund ist neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Es gab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

