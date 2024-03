Veeva Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Aktienkurs von Veeva hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,39 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche im Durchschnitt nur um 5,33 Prozent gestiegen. Das bedeutet eine Outperformance von +24,06 Prozent im Branchenvergleich für Veeva. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,96 Prozent im letzten Jahr. Veeva lag 32,34 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass das Unternehmen mehr diskutiert wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Damit erhält die Veeva-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 62,29 und liegt damit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Gesundheitstechnologie) von 98. Diese Bewertung zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Veeva auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Veeva mit 0 Prozent 92,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Gesundheitstechnologiebranche besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 92. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.