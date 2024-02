Veeva Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs von Veeva hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 29,39 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche im Durchschnitt nur um 4,53 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +24,85 Prozent für Veeva bedeutet. Selbst der gesamte "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine eher durchschnittliche Rendite von -6,09 Prozent im letzten Jahr, wobei Veeva um 35,47 Prozent darüber liegt. Diese starke Performance in beiden Bereichen führt dazu, dass Veeva in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Veeva-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 194,26 USD. Der letzte Schlusskurs beträgt 223,56 USD, was einer Abweichung von +15,08 Prozent entspricht und somit auch eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Selbst der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (197,4 USD) liegt der letzte Schlusskurs um +13,25 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Veeva-Aktie führt. Insgesamt erhält die Veeva-Aktie also in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv in Bezug auf Veeva. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Bewertung "Gut" erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Veeva-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Veeva-Aktie ergibt sich ein Wert von 19,45 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 32,23, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.