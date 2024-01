Veeva Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Veeva-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 190,58 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +7,16 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 182,48 USD über dem aktuellen Schlusskurs von 204,23 USD, was einer Abweichung von +11,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Veeva-Aktie aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Veeva liegt bei 18,48, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29 und wird ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Veeva-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt vor allem mit den positiven Themen rund um Veeva beschäftigt hat.

Analysten schätzen die Veeva-Aktie langfristig als "Gut"-Titel ein, da von insgesamt 18 Analysten 11 eine positive Bewertung abgegeben haben, während keine negativen Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 199,42 USD, was einer neutralen Einstufung entspricht.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Veeva-Aktie basierend auf technischer Analyse, Relative Strength Index, Anleger-Sentiment und Analysteneinschätzungen.