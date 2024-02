Veeva Aktie: In selten guter Lage!

Die Gesundheitstechnologie-Firma Veeva zeigt gemischte Leistungen in verschiedenen Finanzkategorien. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Veeva mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 91.45 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Begriffen wird die Veeva-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 62,29, was einen Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 99,97 darstellt. Deshalb erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Bezüglich des Aktienkurses hat Veeva in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 29,39 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent über der mittleren Rendite der "Gesundheitstechnologie"-Branche von 2,53 Prozent liegt. Aufgrund dieser starken Performance im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" bewertet.

Die Analystenbewertungen für die Veeva-Aktie zeigen eine positive Tendenz, da von den insgesamt 11 Bewertungen 10 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Trotzdem ergibt sich aus dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten ein Abwärtspotential von -7,86 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs. Daher erhält die Aktie abschließend eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.