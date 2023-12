Veeva Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Veeva-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 189,11 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 177,37 USD, was einer Abweichung von -6,21 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (188,23 USD) weist eine Abweichung von -5,77 Prozent auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Rating auf dieser kurzfristigeren Basis führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich die Veeva-Aktie unterbewertet, denn mit einem aktuellen KGV von 49,7 liegt sie unter dem Branchendurchschnitt von 92,84. Damit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs ergibt eine Dividendenrendite von 0 Prozent, die unter dem Branchendurchschnitt von 89,14 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Veeva-Aktie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Veeva in den letzten zwölf Monaten insgesamt 14 Bewertungen erhalten hat, wovon 11 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen waren. Die Durchschnitts-Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotenzial von 11,31 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt.

Insgesamt erhält die Veeva-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung aufgrund der fundamentalen Kriterien, während die technische Analyse und die Dividendenpolitik zu einer "Schlecht"-Einschätzung führen.