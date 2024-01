Veeva Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Aktie von Veeva wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 11 positive Bewertungen, 1 neutrale und keine schlechte. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 199,42 USD, was einer Erwartung von -4,44 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 208,69 USD liegt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Veeva aktuell bei 0, was zu einer negativen Differenz von -90,02 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitstechnologie" führt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Veeva von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Veeva war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an zehn Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Veeva diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 59, was bedeutet, dass die Börse 59,97 Euro für jeden Euro Gewinn von Veeva zahlt. Dieser Wert liegt 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 97 in der "Gesundheitstechnologie"-Branche, weshalb die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des KGV erhält.