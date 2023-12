Veeva Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Analystenbewertung für Veeva sieht insgesamt gut aus, da 11 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 198 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 3,75 Prozent entspricht. Das letzte Kursniveau lag bei 190,85 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine gute Einschätzung auf Basis der Analysten-Untersuchung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da keine auffälligen Trends festgestellt wurden. Die Diskussionsstärke hingegen wurde als rückläufig bewertet, was zu einer schlechten Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Veeva in dieser Hinsicht daher eine schlechte Bewertung.

Die Einschätzung der Anleger basiert auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als gut eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Veeva-Aktie bei 189,5 USD verortet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Abstand zum aktuellen Kurs von 190,85 USD wird positiv, jedoch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage führt zu einem neutralen Signal. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.