Veeva Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Gesundheitstechnologie-Firma Veeva hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,13 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche erhält die Veeva-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Veeva-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 4,62 Prozent erzielt, was jedoch 54,46 Prozent unter dem Durchschnitt von 59,08 Prozent im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt -18,39 Prozent, wobei Veeva aktuell 23,02 Prozent über diesem Wert liegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Veeva-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 189,01 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 174,48 USD liegt, was einer Abweichung von -7,69 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (189,21 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -7,79 Prozent darunter, was ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für die Veeva-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik bedeutet.

Fundamental betrachtet hat Veeva derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49,7, was unter dem Branchendurchschnitt von 93,27 liegt. Diese Unterbewertung führt dazu, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.