Veeva Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Veeva als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Veeva-Aktie beträgt der RSI7 32,15, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 liegt bei 28,65, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Veeva. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Bei Veeva wurden keine auffälligen Veränderungen festgestellt, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine abnehmende Diskussionsaktivität über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Veeva daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses konnte Veeva in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,06 Prozent erzielen. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche, die im Durchschnitt um 31,73 Prozent gestiegen sind, ergibt sich eine Underperformance von -4,67 Prozent für Veeva. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,75 Prozent erzielte, liegt Veeva um 23,31 Prozent darüber. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Veeva besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Veeva-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Veeva auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.