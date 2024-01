Veeva Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hat der RSI der Veeva-Aktie einen Wert von 24 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 28,2 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Veeva-Aktie überverkauft und erhält eine "Gut"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Rating für Veeva nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien bezüglich Veeva langfristig unterdurchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Gesundheitstechnologie"-Branche hat Veeva in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,06 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +11,69 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance von Veeva mit 8,47 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Veeva-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 204,5 USD +11,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt und daher kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von +7,01 Prozent zum GD200 als "Gut" bewertet. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht insgesamt eine positive Einschätzung für die Aktie.