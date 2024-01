Veeva Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Veeva-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 10 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (199,36 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -2,51 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Veeva eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zur "Gesundheitstechnologie"-Branche hat Veeva in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,06 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien in dieser Branche stiegen im Durchschnitt um 15,37 Prozent, was bedeutet, dass Veeva im Branchenvergleich um +11,69 Prozent outperformed hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18,59 Prozent im letzten Jahr, und Veeva lag 8,47 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Veeva ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Veeva bei 59,97, was unter dem Branchendurchschnitt (97,74) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Veeva eingestellt waren. Es gab neun positive und fünf negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Veeva für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.