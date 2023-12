Veeva Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Veeva in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die geringere Häufigkeit von Diskussionen über Veeva in den Social Media und die abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger führen zu dieser Bewertung.

Analysten haben Veeva im letzten Jahr 11 Mal mit "Gut", 3 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung des Unternehmens führt. Es gab keine Analystenupdates in den letzten Monaten, aber der aktuelle Kurs von 182,84 USD wird laut Analysten eine Entwicklung von 7,98 Prozent erwarten, mit einem mittleren Kursziel von 197,43 USD. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Veeva-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage bleibt die Aktie neutral eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Veeva mit einer Rendite von 4,62 Prozent mehr als 61 Prozent darunter. Im Vergleich zur "Gesundheitstechnologie"-Branche liegt die Rendite von Veeva mit 22,9 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.