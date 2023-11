Veeva Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Für die Aktie Veeva aus dem Segment "Gesundheitstechnologie" wird an der heimatlichen Börse New York am 10.11.2023, 12:43 Uhr, ein Kurs von 166.6 USD geführt.

Veeva haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Veeva-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 12 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 198,81 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 19,34 Prozent erzielen, da sie derzeit 166,6 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 60,36 und liegt mit 30 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitstechnologie) von 46,43. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Veeva auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Veeva-RSI ist mit einer Ausprägung von 79,45 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 68,42, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".