Veeva Aktie: Jetzt aber!

Die Anlegerstimmung gegenüber Veeva war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Von insgesamt 13 Tagen waren neun Tage positiv, vier Tage negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Veeva daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Veeva-Aktie bei 208,73 USD liegt, was eine positive Abweichung von 8,72 Prozent vom GD200 (191,99 USD) darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 187,08 USD eine positive Entwicklung von 11,57 Prozent auf. Somit wird der Aktienkurs als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Veeva-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,99 Prozent erzielt, was 22,88 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur Branche "Gesundheitstechnologie" liegt die Rendite jedoch 5,01 Prozent unter dem Durchschnitt von 31 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Veeva-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Bewertung auf 25-Tage-Basis jedoch neutral. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Veeva.