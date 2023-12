Veeva Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Veeva wird von Analysten überwiegend positiv bewertet, wobei 11 Befürwortungen, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 198 USD, was einer 3,75-prozentigen Steigerung des Aktienkurses entspricht. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild wird als neutral bewertet, da keine signifikanten positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien aufgetreten sind. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Veeva bei 49,7, was unter dem Branchendurchschnitt von 96,39 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine gute Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Veeva derzeit ein Dividendenverhältnis von 0 auf, was zu einer negativen Differenz von -88,66 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Gesundheitstechnologie-Branche führt. Daher wird die Dividendenpolitik als schlecht bewertet.

