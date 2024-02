Veeva Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Veeva betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,25 Punkten, was bedeutet, dass Veeva weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Veeva weder überkauft noch überverkauft, da der Wert bei 40,22 liegt. Somit erhält die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Veeva eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 91,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 91 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Veeva derzeit 62,29 und liegt damit 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 100. Aus heutiger Sicht wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Veeva-Aktie laut der langfristigen Meinung von Analysten als "Gut" eingestuft, mit insgesamt 10 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gibt keine Analystenupdates zu Veeva aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Gesamtbewertung der Aktie liegt bei 199,36 USD, was einer erwarteten Performance von -9,11 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 219,35 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt daher für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Neutral".