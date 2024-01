Veeva Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Aktuell wird die Aktie von Veeva in den sozialen Medien stark diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht werden. Zudem beschäftigt sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Veeva. Aufgrund dieser Faktoren wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Veeva beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Veeva mit einem aktuellen Wert von 49,7 unter dem Branchendurchschnitt von 100,23 in der Branche "Gesundheitstechnologie". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Veeva-Aktie für die letzten 200 Handelstage auf 190,58 USD festgesetzt. Der letzte Schlusskurs von 204,23 USD weicht um +7,16 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (182,48 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,92 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Zusammenfassend erhält die Veeva-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung.