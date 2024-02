Veeva Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Veeva-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 194,86 USD, während der aktuelle Kurs bei 216,37 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +11,04 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 199,91 USD ergibt eine positive Abweichung von +8,23 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten wurden 11 Analystenbewertungen für die Veeva-Aktie abgegeben, wovon 10 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Veeva-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 199,36 USD, was ein Abwärtspotential von -7,86 Prozent vom letzten Schlusskurs (216,37 USD) bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50,85 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 43,85 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Veeva in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Veeva-Aktie ist überwiegend positiv, wie aus den Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Veeva-Aktie.