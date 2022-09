Veen neuer Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund

Berlin (ots) -Hans-Werner Veen ist ab dem 1. Oktober 2022 neuer Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund. Er ist Vertreter der Versichertenseite. Alternierender Vorsitzender ist Christian Amsinck, der im Vorstand die Arbeitgeberseite vertritt.Den Vorsitz in der Vertreterversammlung übernimmt Jens Dirk Wohlfeil aus der Gruppe der Arbeitgeber. Er löst den alternierenden Vorsitzenden Rüdiger Herrmann als Vertreter der Versicherten ab.Alle wichtigen Entscheidungen, die die Beitragszahler und Rentnerinnen und Rentner betreffen, werden bei der Deutschen Rentenversicherung Bund in der Vertreterversammlung und im Vorstand getroffen. Hier beschließen die Selbstverwalter unter anderem den Haushalt und entscheiden über wichtige Finanz-, Organisations- und Personalfragen. Die Deutsche Rentenversicherung Bund erbringt für ihre Versicherten und Rentnerinnen und Rentner Leistungen in den Bereichen Prävention, Rehabilitation und Rente.Alle Mitglieder der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund arbeiten ehrenamtlich. Sie werden in Sozialwahlen gewählt. Die nächste Sozialwahl findet 2023 statt.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell