Veeko Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Veeko wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 68,75 Punkten, was bedeutet, dass die Veeko-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt, dass Veeko weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 54,17), was der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt erhält Veeko für diesen Punkt unserer Analyse somit eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Veeko in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -0,94 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Veeko im Branchenvergleich eine Outperformance von +11,36 Prozent erzielt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,31 Prozent im letzten Jahr, wobei Veeko 5,11 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Veeko ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt, dass in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Veeko festgestellt wurden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Veeko als unterbewertet betrachtet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 26,19 insgesamt 35 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der bei 40,06 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".