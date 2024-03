Veeco Instruments ist zurück!

Die Aktie der Veeco Instruments wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 2 "Gut"-Einstufungen und 0 "Neutral"- oder "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamteinstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Veeco Instruments, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -0,54 Prozent führt und somit eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt bewerten Analysten die Aktie der Veeco Instruments als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Veeco Instruments-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Handelstagen (RSI von 48) als auch in den letzten 25 Handelstagen (RSI von 50,39). Daher wird eine neutrale Bewertung für den RSI vergeben.

Mit einer Dividende von 0 % liegt Veeco Instruments im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche (2,06 %) niedriger, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Veeco Instruments in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,91 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +56,5 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Veeco Instruments jedoch um 426,12 Prozent unter dem Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie abgegeben.