Veeco Instruments Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Veeco Instruments schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,06 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,06 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Veeco Instruments auf 27,57 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 33,79 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +22,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 31,38 USD, was einem Abstand von +7,68 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Veeco Instruments mit einem Wert von 30,58 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 75,29, was einen Abstand von 59 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Aktie von Veeco Instruments wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen mit insgesamt 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine Analystenupdates zu Veeco Instruments aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 35 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 3,58 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Veeco Instruments die Einschätzung "Gut".