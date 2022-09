Vedanta und Foxconn unterzeichnen Vertrag zum Aufbau einer 20-Milliarden-Dollar-Halbleitereinheit in Indien

Finanztrends Video zu BP



mehr >

NEU DELHI (dpa-AFX) - Der Mischkonzern Vedanta Ltd (VEDL) und das taiwanesische Unternehmen Foxconn haben ein Abkommen mit dem indischen Bundesstaat Gujrat unterzeichnet, um fast 20 Milliarden Dollar in den Aufbau von Halbleiter- und Display-Produktionsanlagen in dem Bundesstaat zu investieren. Nach Angaben des Bundesstaates Gujrat, dem Heimatstaat des indischen Premierministers Narendra Modi, handelt es sich um die größte Investition, die… Hier weiterlesen