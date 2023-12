Vedanta-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit hat die Aktie von Vedanta viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten. Dort wurden hauptsächlich und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem hat sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Vedanta beschäftigt. Aufgrund dieser Umstände ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Was die fundamentalen Kriterien betrifft, so liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vedanta mit 10,42 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist ebenfalls einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Vedanta bei 25,05, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher erhält dieses Signal die Einstufung "Gut". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37 für die Aktie, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 263,89 Prozent erzielt, was 263,89 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 0 Prozent, wobei Vedanta aktuell 263,89 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

