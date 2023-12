Vedanta Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Vedanta liegt bei 56,84 und wird daher als neutral bewertet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25 liegt bei 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Vedanta ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,42 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit wird die Aktie auf fundamentaler Basis als neutral eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment für Vedanta ist insgesamt positiv, da vor allem in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Vedanta, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Vedanta-Aktie um -2,15 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine positive Bewertung von "Gut", da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Zusammenfassend erhält die Vedanta-Aktie in der technischen Analyse ein insgesamt positives Rating von "Gut".