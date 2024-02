Vedanta Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Aktienkurse von Vedanta können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Vedanta in sozialen Medien überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Vedanta in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Aus diesem Grund erhält die Vedanta-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus demselben Sektor ("Materialien") liegt Vedanta mit einer Rendite von 263,89 Prozent deutlich darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Vedanta mit 263,89 Prozent deutlich darüber. Diese herausragende Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vedanta liegt mit einem Wert von 10,42 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.