Vedanta Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Vedanta einen RSI-Wert von 54,29 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vedanta besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger überwiegend neutral eingestellt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Mit einer Dividendenrendite von 5,79 Prozent liegt Vedanta 5,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau". Daher wird die Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Vedanta in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 263,89 Prozent erzielt, was deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche von 0 Prozent liegt Vedanta mit 263,89 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.