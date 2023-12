Vedanta Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Aktienkurs von Vedanta hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 263,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche lediglich eine durchschnittliche Performance von 0 Prozent, was bedeutet, dass Vedanta im Branchenvergleich eine Outperformance von +263,89 Prozent aufweist. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, wobei Vedanta mit einer Überperformance von 263,89 Prozent glänzte. Aufgrund dieser hervorragenden Leistung erhält Vedanta ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vedanta-Aktie als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Vedanta-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 31,41 und ein RSI25-Wert von 33,41, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Vedanta eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Zudem war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Insgesamt wird daher das Kriterium "Sentiment und Buzz" bei Vedanta mit "Gut" bewertet.

Auch bei der Dividende schneidet Vedanta im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau mit einer Ausschüttung von 5,79 % deutlich besser ab, da der Branchendurchschnitt lediglich bei 0 % liegt. Diese Differenz von 5,79 Prozentpunkten führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" in diesem Bereich.