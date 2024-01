Vedan Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs von Vedan hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -10,13 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Vedan im Branchenvergleich um -4,87 Prozent unterperformt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -12,92 Prozent im letzten Jahr, und Vedan lag 2,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird Vedan in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Vedan investieren, haben die Möglichkeit, eine Dividendenrendite in Höhe von 4,22 % zu erzielen, was einen Mehrertrag von 0,55 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens liegen nur leicht über dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Vedan-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Vedan mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 217,43 auf Basis der aktuellen Notierungen um 210 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche (70,13). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" basierend auf der fundamentalen Analyse.