Anhui Shenjian New Materials Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Anhui Shenjian New Materials zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Durchschnitt der "Materialien"-Branche. Mit einer Rendite von -39,47 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -21,04 Prozent verzeichnet, liegt Anhui Shenjian New Materials mit einer Rendite von -18,43 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Anhui Shenjian New Materials eine Dividendenrendite von 2,57 %, was einen Mehrertrag von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalien-Branche bedeutet. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher "Neutral" aus.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Anhui Shenjian New Materials ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und überwiegend positive Kommentare festgestellt. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Anhui Shenjian New Materials sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 82,05 Punkte und der 25-Tage-RSI steht bei 76,83, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse führt.