Vedan Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für Vedan liegt der RSI bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 51 für Vedan, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Vedan mit einer Rendite von -9,93 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Auch verglichen mit der Nahrungsmittelbranche, die eine mittlere Rendite von -18,24 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Vedan mit 8,31 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält Vedan in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Vedan festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird das Sentiment und Buzz von Vedan als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vedan liegt bei 217,43, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Nahrungsmittel" von 68 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "teuer" eingestuft und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.