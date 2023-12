Vectrus Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

In den letzten zwölf Monaten erhielt V2x insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" war. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu V2x. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 62,5 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 35,96 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 45,97 USD). Somit wird die Aktie von den Analysten als "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde V2x von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Außerdem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Auf dieser Grundlage erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von V2x mit einem Wert von 40,49 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 30 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 31. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie daher als "teuer" eingestuft und erhält auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte V2x in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,87 Prozent. Das bedeutet eine Underperformance von -271,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die im Durchschnitt um 237,61 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 145,56 Prozent hatte, lag V2x um 179,43 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.