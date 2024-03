Vectrus Aktie: In selten guter Lage!

Die V2x-Aktie erfreut sich einer positiven Analysteneinschätzung. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten, wurden alle als "Gut" eingestuft. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 65 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 47,49 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 44,07 USD. Daher empfehlen die Analysten die Aktie als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für V2x in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies führte zu einer positiven Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für V2x liegt aktuell bei 13,11 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die V2x-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende weist V2x derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,64 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt erhält V2x von den Analysten eine positive Bewertung und wird in verschiedenen Bereichen als "Gut" eingestuft.