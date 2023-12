Vectrus Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die V2x-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 46,38 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 43,73 USD liegt, was einer Abweichung von -5,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 47,41 USD über dem aktuellen Kurs von 43,73 USD, was zu einer Abweichung von -7,76 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen aufgrund dieser Werte ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für V2x liegt auf 7-Tage-Basis bei 37,04 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 63,43 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Des Weiteren beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei V2x aktuell 0, was einer negativen Differenz von -17,03 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die V2x-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -33,87 Prozent erzielt, was 60,21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 14,11 Prozent, und V2x liegt aktuell 47,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.