Vectrus Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie V2x liegt bei 15,97 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25 für die V2x beträgt 40, was als neutral eingestuft wird und entsprechend eine Bewertung von "Neutral" erhält.

Die Stimmung rund um die V2x-Aktie wurde auf sozialen Plattformen analysiert und überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Stimmung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die V2x-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,87 Prozent erzielt, was 177,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 236,18 Prozent, und die V2x liegt aktuell 270,05 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der V2x bei 46,32 USD verläuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 46,01 USD, was einem Abstand von -0,67 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 46,54 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.