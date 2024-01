Vectrus Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von V2x hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 1415,28 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 2310,93 Prozent, und V2x liegt aktuell 2344,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die V2x-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 57,35 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von V2x beträgt aktuell 40,49, was 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung, da sie als überbewertet angesehen wird.