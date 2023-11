Vectrus Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für V2x. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch dies wird mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält V2x daher in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Schlecht".

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben V2x in den vergangenen zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt nach der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu dem Schluss, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen der Aktienkurse von V2x innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft sind, da der RSI bei 46,75 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine Bewertung von "Neutral" erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet V2x im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 16,82 Prozentpunkte weniger ist als der im Mittel übliche Wert von 16,82 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für V2x, mit einer neutralen bis negativen Bewertung in Bezug auf die Stimmung und den Relative Strength Index, und einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende im Vergleich zur Branchenüblichkeit.