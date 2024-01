Vectrus Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Tetra Tech":

In den letzten Wochen gab es bei V2x keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei V2x in diesem Punkt keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält V2x daher in dieser Kategorie ein "Neutral".

Wenn wir den Aktienkurs von V2x mit anderen Unternehmen der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche vergleichen, fällt auf, dass V2x in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,87 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um 241,94 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -275,81 Prozent für V2x bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 149,34 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt V2x 183,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiterer Aspekt, der betrachtet wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI hilft einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert für V2x aktuell 69,84 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier V2x weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Zuletzt wird die fundamentale Bewertung von V2x betrachtet. Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) wird V2x als überbewertet eingestuft. Dies zeigt sich insbesondere im Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,49, was einem Abstand von 29 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,33 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.