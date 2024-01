Vectrus Aktie: Keine Panik!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über V2x in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie geben Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf V2x wurde in etwa gleichem Maße wie üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die V2x-Aktie beträgt derzeit 41, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und deshalb vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 38,72 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer längerfristigen "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für V2x.

Die Analysteneinschätzung für V2x basierend auf Empfehlungen der letzten 12 Monate ergibt insgesamt ein "Gut", da 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu V2x, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 62,5 USD, was einem Potenzial von 34,58 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" aufgrund der Analystenbewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt V2x mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.