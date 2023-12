Vectrus Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der Aktie von V2x zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 46,44 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 46,75 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +0,67 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 45,77 USD, was einer Distanz von +2,14 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Diskussionen, während an zwei Tagen eher negative Kommunikation herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen V2x. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors ("Industrie") hat die Aktie von V2x im letzten Jahr eine Rendite von -33,87 Prozent erzielt, was 180,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 238,5 Prozent, und V2x liegt derzeit 272,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten schätzen die Aktie von V2x langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktualisierten Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 62,5 USD, was einer Erwartung von +33,69 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.