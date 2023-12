Vectron Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse der Vectron-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,98 EUR ein "Gut"-Signal darstellt, da er mit +24,58 Prozent Entfernung vom GD200 (4,8 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 5,2 EUR, was wiederum bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +15 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Vectron-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Vectron in den letzten 12 Monaten eine Performance von 54,08 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -8,48 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +62,55 Prozent für Vectron. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Vectron mit 52,87 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Vectron-Aktie zeigen, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität blieb im letzten Monat unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Vectron-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende schüttet Vectron derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Der Unterschied beträgt 3,2 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,2 %), was auf eine große Differenz hinweist.