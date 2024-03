Vectron Aktie: Jetzt geht’s rund!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vectron bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,66 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 86 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten", der derzeit bei 75 liegt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investition in die Aktie von Vectron derzeit eine geringere Rendite in Höhe von 3,12 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Elektronische Geräte und Komponenten bringen, da die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen. Daher ergibt sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Vectron ist neutral, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Vectron befasst hat.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Vectron derzeit bei 5,45 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst ging mit 7,16 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +31,38 Prozent aufgebaut, was als "Gut"-Signal eingestuft wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt mit 6,29 EUR auf einem Niveau, das für die Vectron-Aktie eine Differenz von +13,83 Prozent darstellt und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.