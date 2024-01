Vector Aktie: Das kann keiner glauben

Der Stimmungs- und Buzz-Check von Vector ergab, dass sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes zeigte. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt. Aufgrund dieser Auswertung bewerten wir das Unternehmen insgesamt als "Neutral".

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Vector derzeit bei 1261,76 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1153 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1089,32 JPY, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Vector eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Aspekte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergab, dass Vector momentan als "überverkauft" eingestuft wird, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Beim 25-Tage-RSI wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Vector daher eine positive Bewertung für diesen Bereich unserer Analyse.